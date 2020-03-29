Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане 14 человек выздоровели от коронавируса: 12 - в Нур-Султане, 2 - в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Два случая выписаны с выздоровлением... Сегодня мы планируем выписку домой из стационара 10 пациентов с лабораторно подтвержденным ранее КВИ. У них состояние удовлетворительное, жалоб не предъявляют, проведено двукратное контрольное лабораторное исследование. Выписываются с последующим двухнедельным пребыванием на домашнем карантине", - заявила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.

По ее словам, на 28 марта находятся в стационарах города 1406 человек, в том числе 105 детей. Из числа пациентов с КВИ в стационарах у двух состояние стабильно тяжелое без ухудшения, они находятся на ИВЛ. Ежедневно проводятся консилиумы, проводится коррекция лечения и тактика ведения. У остальных пациентов состояние удовлетворительное.

Как сообщалось ранее, еще два пациента, переболевшие КВИ, выписаны в Алматы . Кроме того, сегодня в Алматы, после подтверждения контрольного анализа, планируется выписка еще одной пациентки. Это 12-летняя девочка, которая проходит лечение в Городской детской инфекционной больнице.





На сегодняшний день в стране подтверждены 204 случая регистрации коронавируса : Нур-Султан - 117 случаев; Алматы - 58 случаев; Караганда - 4 случая; Жамбылская область - 3 случая; Атырауская область - 4 случая; Акмолинская область - 5 случаев; Шымкент - 2 случая; Восточно-Казахстанская область - 2 случая; Алматинская область - 4 случая; Актюбинская область - 1 случай; Северо-Казахстанская область - 1 случай; Павлодарская область - 1 случай; Мангистауская область - 1 случай; Кызылординская область - 1 случай.





С 28 марта усилены карантинные меры в столице Алматы , а также вводятся ограничения в Шымкенте.

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