В Казахстане 180 человек заболели коронавирусом за последние сутки

На 9 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 662 случая заболевания.
По данным Минздрава РК, на 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1586 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.