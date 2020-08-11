В Казахстане 246 тяжелобольных коронавирусом

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса озвучила информацию о заболеваемости COVID-19 в Казахстане на 10 августа, передает Kazakhstan Today.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 650 человек, среди которых 105 детей. В стационарах находится - 4713 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 937", - рассказали в МВК.

Согласно информации, 246 человек находятся в тяжелом состоянии, 69 - в состоянии крайней степени тяжести, 70 - на аппаратах ИВЛ.





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