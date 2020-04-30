В Казахстане 3027 зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 22.20 28 апреля в республике зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султане - 4, Жамбылской области - 3, Кызылординской области - 1", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3027 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 605, городе Алматы - 919, городе Шымкенте - 176, Акмолинской области - 95, Актюбинской области - 65, Алматинской области - 113, Атырауской области - 128, Восточно-Казахстанской области - 17, Жамбылской области - 111, Западно-Казахстанской области - 126, Карагандинской области - 139, Костанайской области - 43, Кызылординской области - 187, Мангистауской области - 32, Павлодарской области - 120, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 121.

Кроме того, стало известно, что еще 5 человек излечились от коронавируса в Казахстане, из них 3 человека в Алматы и 2 в Западно-Казахстанской области.

Итого выздоровевших в Казахстане - 774.

Также в штабе сообщили, что 7 пациентов с COVID-19 переведены из реанимации в обычное отделение:

в городе Нур-Султане - 1;

городе Алматы - 2;

Кызылординской области - 2;

Западно-Казахстанской области - 1;

Атырауской области - 1.

Всего по РК 50 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.

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