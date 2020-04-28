В Казахстане 30% заболевших коронавирусом - медработники

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирусом заболели 820 медицинских работников. Это 30% от числа всех заразившихся. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев.

На сегодняшний день заражено медицинских работников 30% от всех заболевших, это 820 человек. Основная масса заболевших - это средний и младший медицинский персонал", - сказал Султангазиев.

При этом он отметил, что в инфекционных стационарах врачи заражаются реже, так как инфраструктура таких больниц предполагает четкое разделение на зоны.

В то время как в поликлиниках в обычных многопрофильных больницах тяжело разделить эти все эти потоки. Огромное количество населения, большая вирусная нагрузка, и находящийся там медперсонал сутками работает и вдыхает этот воздух. Поэтому риск заражения очень высок", - пояснил спикер.

Кроме того, по его словам, постоянный скрининг среди медицинского персонала позволяет активно выявлять инфицированных, в том числе со скрытыми и бессимптомными формами заболевания.

В целом, как отметил Тимур Султангазиев, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 4,5%. Было зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. За прошлую неделю прирост по республике составил от 4,5 до 8%. Такой прирост квалифицируется как умеренный.

Отметим, что в РК выписано еще 14 пациентов, проходившие лечение от коронавируса, в том числе в городе Шымкенте - 6, в Павлодарской области - 1, Кызылординской области - 7.





По состоянию на 13.00 в Казахстане всего выписаны 696 человек, из них в:





Нур-Султане - 214;

Алматы - 95;

СКО - 25;

Актюбинской области - 10;

Жамбылской области -43;

Павлодарской области - 3;

Алматинской области - 9;

Карагандинской области - 37;

Шымкенте - 29;

Атырауской области - 47;

ЗКО - 7;

Мангистауской области - 4;

Акмолинской области - 31;

Кызылординской области - 106;

Туркестанской области - 26;

ВКО - 6;

Костанайской области - 3.





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