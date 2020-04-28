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В Казахстане 30% заболевших коронавирусом - медработники

27.04.2020, 16:30 9073
Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирусом заболели 820 медицинских работников. Это 30% от числа всех заразившихся. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев.
 

На сегодняшний день заражено медицинских работников 30% от всех заболевших, это 820 человек. Основная масса заболевших - это средний и младший медицинский персонал", - сказал Султангазиев. 

 
При этом он отметил, что в инфекционных стационарах врачи заражаются реже, так как инфраструктура таких больниц предполагает четкое разделение на зоны. 
 

В то время как в поликлиниках в обычных многопрофильных больницах тяжело разделить эти все эти потоки. Огромное количество населения, большая вирусная нагрузка, и находящийся там медперсонал сутками работает и вдыхает этот воздух. Поэтому риск заражения очень высок", - пояснил спикер.

 
Кроме того, по его словам, постоянный скрининг среди медицинского персонала позволяет активно выявлять инфицированных, в том числе со скрытыми и бессимптомными формами заболевания. 
 
В целом, как отметил Тимур Султангазиев, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 4,5%. Было зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. За прошлую неделю прирост по республике составил от 4,5 до 8%. Такой прирост квалифицируется как умеренный.
 
Отметим, что в РК выписано еще 14 пациентов, проходившие лечение от коронавируса, в том числе в городе Шымкенте - 6, в Павлодарской области - 1, Кызылординской области - 7.

По состоянию на 13.00 в Казахстане всего выписаны 696 человек, из них в:

  • Нур-Султане - 214;
  • Алматы - 95;
  • СКО - 25;
  • Актюбинской области - 10;
  • Жамбылской области -43;
  • Павлодарской области - 3;
  • Алматинской области - 9; 
  • Карагандинской области - 37;
  • Шымкенте - 29;
  • Атырауской области - 47;
  • ЗКО - 7;
  • Мангистауской области - 4; 
  • Акмолинской области - 31; 
  • Кызылординской области - 106; 
  • Туркестанской области - 26;
  • ВКО - 6;
  • Костанайской области - 3.

Напомним, ранее массовое заражение врачей было зарегистрировано в Алматы.
 
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая
 

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