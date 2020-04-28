В Казахстане 30% заболевших коронавирусом - медработники

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирусом заболели 820 медицинских работников. Это 30% от числа всех заразившихся. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Тимур Султангазиев.
На сегодняшний день заражено медицинских работников 30% от всех заболевших, это 820 человек. Основная масса заболевших - это средний и младший медицинский персонал", - сказал Султангазиев.
При этом он отметил, что в инфекционных стационарах врачи заражаются реже, так как инфраструктура таких больниц предполагает четкое разделение на зоны.
В то время как в поликлиниках в обычных многопрофильных больницах тяжело разделить эти все эти потоки. Огромное количество населения, большая вирусная нагрузка, и находящийся там медперсонал сутками работает и вдыхает этот воздух. Поэтому риск заражения очень высок", - пояснил спикер.
Кроме того, по его словам, постоянный скрининг среди медицинского персонала позволяет активно выявлять инфицированных, в том числе со скрытыми и бессимптомными формами заболевания.
В целом, как отметил Тимур Султангазиев, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 4,5%. Было зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19. За прошлую неделю прирост по республике составил от 4,5 до 8%. Такой прирост квалифицируется как умеренный.
Отметим, что в РК выписано еще 14 пациентов, проходившие лечение от коронавируса, в том числе в городе Шымкенте - 6, в Павлодарской области - 1, Кызылординской области - 7.
По состоянию на 13.00 в Казахстане всего выписаны 696 человек, из них в:
- Нур-Султане - 214;
- Алматы - 95;
- СКО - 25;
- Актюбинской области - 10;
- Жамбылской области -43;
- Павлодарской области - 3;
- Алматинской области - 9;
- Карагандинской области - 37;
- Шымкенте - 29;
- Атырауской области - 47;
- ЗКО - 7;
- Мангистауской области - 4;
- Акмолинской области - 31;
- Кызылординской области - 106;
- Туркестанской области - 26;
- ВКО - 6;
- Костанайской области - 3.
Напомним, ранее массовое заражение врачей было зарегистрировано в Алматы.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая.
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