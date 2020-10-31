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В Казахстане выявлены 392 заболевших коронавирусом за сутки

30.10.2020 12259
В Казахстане выявлены 392 заболевших коронавирусом за сутки
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 27;

город Алматы - 18;

город Шымкент - 1;

Акмолинская область - 20;

Актюбинская область - 12;

Алматинская область - 19;

Атырауская область - 12;

Восточно-Казахстанская область - 205;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 8;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 8;

Кызылординская область - 3;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 23;

Северо-Казахстанская область - 17;

Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявлены 111 492 заболевших.
 

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