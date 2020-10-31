В Казахстане выявлены 392 заболевших коронавирусом за сутки

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 27;
город Алматы - 18;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 20;
Актюбинская область - 12;
Алматинская область - 19;
Атырауская область - 12;
Восточно-Казахстанская область - 205;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 8;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 8;
Кызылординская область - 3;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 23;
Северо-Казахстанская область - 17;
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлены 111 492 заболевших.
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