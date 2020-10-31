В Казахстане выявлены 392 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.





В разрезе регионов:





город Нур-Султан - 27;





город Алматы - 18;





город Шымкент - 1;





Акмолинская область - 20;





Актюбинская область - 12;





Алматинская область - 19;





Атырауская область - 12;





Восточно-Казахстанская область - 205;





Жамбылская область - 3;





Западно-Казахстанская область - 8;





Карагандинская область - 10;





Костанайская область - 8;





Кызылординская область - 3;





Мангистауская область - 1;





Павлодарская область - 23;





Северо-Казахстанская область - 17;





Туркестанская область - 5.





Всего в стране выявлены 111 492 заболевших.

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