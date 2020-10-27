В Казахстане 57 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 4;

Атырауская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 29;

Карагандинская область - 14;

Костанайская область - 1;

Павлодарская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105 675.

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