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В Казахстане 57 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки

26.10.2020 11773
Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
Акмолинская область - 4;
 
Атырауская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 29;
 
Карагандинская область - 14;
 
Костанайская область - 1;
 
Павлодарская область - 7.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 105 675.
 
 

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