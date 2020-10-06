В Казахстане 5 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 октября зарегистрировано 1746 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3213 человека, среди которых 73 - дети. В стационарах находятся 1806 пациентов, на амбулаторном уровне - 1407. 89 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии крайней степени тяжести, 19 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки зафиксировано 37 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 57 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 33 608, летальных случаев - 360, выздоровевших - 27 507.
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