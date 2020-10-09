В Казахстане 5 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 октября зарегистрировано 1756 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3094 человека, среди которых 70 детей. В стационарах находятся 1898 пациентов, на амбулаторном уровне - 1196. 87 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 7 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 454 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 266 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 9 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 143, летальных случаев - 362, выздоровевших - 27 572.
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