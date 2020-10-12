В Казахстане 5 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 октября зарегистрировано 1759 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3044 человека, среди которых 74 - дети. В стационарах находится - 1950 пациентов, на амбулаторном уровне - 1094. 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 11 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 23.59 8 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 561 заболевший коронавирусом.

За прошедшие сутки зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 25 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 384, летальных случаев - 364, выздоровевших - 27 597 человек.

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