Алматы, Нур-Султан и СКО лидируют по заболеваемости медработников коронавирусом

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрировано 820 случаев инфицирования медработников COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день по республике зарегистрировано 820 случаев инфицирования COVID-19 среди медицинских работников. По данным еженедельного отчета ВОЗ, всего в мире заражены 16% медицинских работников", - рассказала вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в Facebook .

Она отметила, что случаи COVID-19 среди медицинских работников зарегистрированы в 16 регионах республики, за исключением Актюбинской области. Высокая доля заболеваемости среди медсотрудников отмечается в городах Алматы (54,4%), Нур-Султане (32,5%), Шымкенте (16,0 =%), Северо-Казахстанской (50,0%), Алматинской (28,8%), Карагандинской (27,5%), Туркестанской (22,4%) и Атырауской (18,5%) областях.

Следует отметить высокую регистрацию случаев COVID-19 среди медицинских работников организаций здравоохранения, не задействованных в уходе и лечении больных с COVID-19. На сегодняшний день количество заболевших составило 473 человека (66,2%). Наибольшая часть из них приходится на сотрудников ЦГКБ Алматы. По данному случаю, как вы знаете, завершается служебное расследование и совместно с Генеральной прокуратурой мы будем дополнительно разбираться в части ответственности за данные факты с руководителями медицинских организаций", - сказала Бюрабекова.

Также она рассказала, что выявлено несколько очагов заражения медицинских работников вне работы, в быту, с последующим заносом инфекции в медорганизацию.

Все медицинские работники, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, госпитализированы и получают лечение согласно утвержденному клиническому протоколу.

По каждому случаю заболевания специалистами санэпидслужбы проводится тщательное расследование с установлением причинно-следственной связи. В целом анализ заболеваемости среди медицинских работников говорит о том, что многие наши медицинские работники недооценили высокую заразность коронавируса, кроме того, длительное воздействие большого количества инфицированных пациентов и биологические особенности вируса делают медицинский персонал наиболее подверженным риску инфицирования больше, чем население", - отметила вице-министр.

Людмила Бюрабекова напомнила о важности не только правильного ношения защитных костюмов, но и соблюдения техники безопасности при их снятии и четкой последовательности.

Так, по данным врачей медицинского центра Чжуннань Уханьского университета, несмотря на усиление дезинфекционного режима в клинике отмечается высокая обсемененность вирусом объектов окружающей среды от 17% до 30%. В этой связи необходимо частое протирание поверхностей дезинфицирующими средствами и тщательная гигиена рук", - уточнила она.

Бюрабекова также отметила, что министерством принято решение о проведении профилактического скринингового тестирования медицинских работников. В период с 10 апреля протестировано более 22 тысяч сотрудников (69% от плана). При этом ВОЗ рекомендует тестировать медицинских работников с клиническими симптомами. Для примера в других странах (Италия, США, Канада и другие) тестирование проводится только при наличии симптомов заболевания.

Но мы будем продолжать эту работу дальше, чтобы своевременно выявить всех заболевших, особенно бессимптомных для своевременного оказания им медицинской помощи и локализации очагов инфекции", - подчеркнула она.

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