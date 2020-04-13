В Казахстане 865 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.00 11 апреля в республике зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из них, в Шымкенте - 2, в Алматинской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 1, в Туркестанской области - 1.

Всего в стране подтверждены 865 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 231 случай, Алматы - 137 случаев, в Карагандинской области - 63 случая, Акмолинской области - 61 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, в Шымкенте - 35 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 11 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 9 случаев, Мангистауской области - 9 случаев, Кызылординской области - 116 случаев, Западно-Казахстанской области - 7 случаев, Туркестанской области - 36 случаев, Костанайской области - 3 случая", - говорится в сообщении оперативного штаба Госкомиссии.

В стране от коронавируса к настоящему времени излечился 81 человек, 10 скончались.

Заболевшая в Алматинской области - девушка 1991 года рождения из города Есик Енбекшиказахского района.

Она госпитализирована в инфекционное отделение ЦРБ Енбекшиказахского района. Круг контактных лиц выясняется, и по мере выявления они будут помещены в карантин", - сообщили в пресс-службе акима области.

Известно, что заболевший в ЗКО - 37-летний мужчина, работающий по вахтовому методу в Российской Федерации. Случай выявлен на автопереходе поста "Таскала" на границе с Саратовской областью РФ. На санитарно-карантинном пункте пропуска эпидемиологами при проведении анкетирования и дистанционной термометрии у гражданина отмечался кашель, насморк. Повышение температуры тела не было. Согласно алгоритму действий, гражданин был изолирован в изолятор и вызвана скорая помощь. Гражданин был доставлен в провизорный стационар, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время пациента перевели в областную инфекционную больницу в отдельный бокс. Все контактные лица были своевременно изолированы и взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы специалистами филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Центр дезинфекции ЗКО.

К настоящему времени в областной инфекционной больнице находятся 7 человек с диагнозом COVID-19.

Двое заболевших в Шымкенте - контактные с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. Все были госпитализированы в карантинный стационар, где взятые анализы подтвердили диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение.

По состоянию на 23.00 часов 11 апреля в городе выявлено 35 человека с инфекцией COVID-19.

Выявленный заболевший в Карагандинской области также является контактным с ранее инфицированным COVID-19.

По состоянию на 11 апреля в регионе выявлено 63 человека с инфекцией COVID-19, из них 1 случай летальный, 1 - выздоровевший пациент. В Карагандинской области на домашнем карантине находятся 1643 человек, на стационарном карантине с круглосуточным наблюдением находятся 698 пациентов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства