В Казахстане 89 человек заболели коронавирусной инфекцией

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 557 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:

в Астане - 18,

в Алматы - 11,

в Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 15,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 5,

в Карагандинской области - 8,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 7,

в Павлодарской области - 1,

в Северо-Казахстанской области - 10,

в Туркестанской области - 3.

На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1334 человек (1 210 КВИ+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находится – 133 пациента, на амбулаторном уровне – 1201 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

28 сентября в республике выявлено 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 29 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 835 128 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 591 968 человек.