В Казахстане 89 человек заболели коронавирусной инфекцией

АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 393 557 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, новые случаи выявлены:
в Астане - 18,
в Алматы - 11,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 15,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 1,
в Восточно-Казахстанской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 5,
в Карагандинской области - 8,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 7,
в Павлодарской области - 1,
в Северо-Казахстанской области - 10,
в Туркестанской области - 3.
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1334 человек (1 210 КВИ+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находится – 133 пациента, на амбулаторном уровне – 1201 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
28 сентября в республике выявлено 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
На 29 сентября 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 835 128 человек, 2-м компонентом провакцинировано 10 591 968 человек.