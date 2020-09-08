В Казахстане более 1,2 тыс. медработников получили выплаты в связи с заражением COVID-19 и пневмонией

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.00 7 сентября 1259 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 11 медработников, которые скончались в результате заболевания", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из городов Нур-Султан (251) и Алматы (139), Алматинской (105), Карагандинской (97) и Акмолинской (95) областей.

Напомним, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

Как сообщалось ранее, вышеуказанная выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.

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