Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане более 300 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил на брифинге СЦК председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что находящиеся в тяжелом состоянии пациенты получают лечение в отделениях анестезиологи и реанимации.

Их общее число составляет 306. В тяжелом состоянии - 265 больных, 41 - находится в очень тяжелом состоянии", - сказал председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

По его информации, 67 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Для 133 пациентов применяется неинвазивная искусственная вентиляция легких, получают оксигенотерапию - 106 человек, 9265 - дышат самостоятельно", - сообщил Султангазиев.

Как сообщалось ранее, в РК на сегодня зарегистрировано 65 188 случаев КВИ, из них с симптомами - 32 248, выздоровело 39 066 человек.

За последнюю неделю - с 6 по 12 июля зарегистрировано 11 325 случаев. В сравнении с предыдущей неделей имеется рост в 6,7%", - отметил глава комитета.

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