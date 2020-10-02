Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане c начала пандемии COVID-19 скончались 182 медработника. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

К огромному сожалению, с начала пандемии Казахстан потерял 182 медработника. Региональным комиссиям на сегодня одобрено на получение компенсаций 58 заявок от родственников погибших медиков. В настоящее время компенсации уже получили 36 семей. Работа в этом направлении продолжается", - цитирует Цоя СЦК.

По словам министра, на 30 сентября зафиксировано 12 830 случаев заболевания COVID-19 и пневмонией среди медработников. Из них 8339 случаев связаны с профессиональной деятельностью.

Региональными комиссиями рассмотрены 8320 и подтверждены 67% таких случаев. На сегодняшний день компенсацию по болезням COVID-19 получили 88% медработников, или 3454 из общего количества подтвержденных случаев на уровне региональных комиссий", - проинформировал Цой.

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