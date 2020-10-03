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В Казахстане число случаев коронавируса превысило 108 тысяч

02.10.2020 13825
В Казахстане число случаев коронавируса превысило 108 тысяч
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 044 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 2;
 
город Алматы - 4;
 
Акмолинская область - 2;
 
Актюбинская область - 2;
 
Алматинская область - 5;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 18;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 6;
 
Костанайская область - 2;
 
Кызылординская область - 1;
 
Павлодарская область - 6;
 
Северо-Казахстанская область - 10.
 
Всего в стране выявлено 108 044 заболевших.
 

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