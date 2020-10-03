В Казахстане число случаев коронавируса превысило 108 тысяч

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 044 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2;

город Алматы - 4;

Акмолинская область - 2;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 5;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 6;

Северо-Казахстанская область - 10.

Всего в стране выявлено 108 044 заболевших.

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