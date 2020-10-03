В Казахстане число случаев коронавируса превысило 108 тысяч

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2;
город Алматы - 4;
Акмолинская область - 2;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 5;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 6;
Северо-Казахстанская область - 10.
Всего в стране выявлено 108 044 заболевших.
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