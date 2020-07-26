В Казахстане число заболевших COVID-19 превысило 80 тыс.

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В РК за сутки 24 зарегистрированы 1740 новых случаев COVID-19, в том числе 924 с симптомами и 816 бессимптомных носителей.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 251 / 102;

город Алматы - 220 / 118;

город Шымкент - 39 / 17;

Акмолинская область - 51 / 27;

Актюбинская область - 36 / 13;

Алматинская область - 53 / 44;

Атырауская область - 156 / 1124;

Восточно-Казахстанская область - 215 / 95;

Жамбылская область - 61 / 40;

Западно-Казахстанская область - 91 / 48;

Карагандинская область - 150 / 62;

Костанайская область - 60 / 35;

Кызылординская область - 80 / 32;

Мангистауская область - 64 / 26;

Павлодарская область - 109 / 24;

Северо-Казахстанская область - 85 / 9;

Туркестанская область - 19 / 12.

Всего в Казахстане выявлено 80 226 заболевших коронавирусом. 49 488 человек на сегодняшний день выздоровели. Скончались от инфекции 595 человек.

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