В Казахстане число заболевших коронавирусом превысило тысячу

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.40 13 апреля в Казахстане выявлено 112 новых случаев COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе Алматы - 99 случаев, Карагандинской области - 1 случай, городе Нур-Султане - 3 случая, в Алматинской области - 1 случай, Акмолинской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 1 случай, Атырауской области - 3 случая.

На сегодняшний день в стране подтвержден 1091 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 260 случаев, Алматы - 271 случай, Карагандинской области - 77 случаев, Акмолинской области - 73 случая, Атырауской области - 62 случая, Жамбылской области - 46 случаев, Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 22 случая, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 119 случаев, Западно-Казахстанской области - 11 случаев, Туркестанской области - 44 случая, Костанайской области - 3 случая", - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

На сегодняшний день в стране от КВИ излечились 138 человек, 12 скончалось.

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