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В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac

09.12.2021, 18:20 103276
В Казахстане для ревакцинации пока доступен только QazVac
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В Казахстане ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. В ведомстве отметили, что вакцина QazVac имеется во всех регионах, а пройти повторную вакцинацию можно, как и раньше, в любой поликлинике или по месту прикрепления. 


Также в республике утвердили новые правила ревакцинации против COVID-19. Согласно тексту постановления, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получивших полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ. Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.



 

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Срок действия ПЦР-теста для пересекающих границу сократят до 48 часов в Кыргызстане

10.12.2021, 10:19 5131
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - В Кыргызстане выступают против закрытия государственной границы из-за распространения в мире штамма Омикрон, однако намерены усилить меры по предотвращению его завоза в республику, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Кыргызстане в ближайшее время будет введена электронная форма регистрации данных всех лиц, пребывающих в республику, сообщает портал "Кабар".
 
Одновременно с этим Министерству здравоохранения КР поручено рассмотреть вопрос сокращения срока сдачи ПЦР-теста для пересекающих госграницу с 72 до 48 часов до прибытия. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 20 человек скончались от коронавируса и пневмонии

10.12.2021, 08:36 11287
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 9 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 978 362 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 55,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 60,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 30,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 115,
 
в Костанайской области - 74,
 
в Кызылординской области - 4,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 76,
 
в СКО - 71,
 
в Туркестанской области - 9.
 
В Казахстане за сутки 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 946 451 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 992 человека (19 083 КВИ+ и 2 909 КВИ-), из них: в стационарах - 4309 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 683.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 343 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 60.
 
По данным Минздрава РК, 8 декабря от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста скончались 14 человек. 
 
8 декабря 2021 года зафиксировано 74 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 141 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 283, летальных случаев - 5177, выздоровевших - 75 197.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 9 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 834 625 человек, вторым - 8 260 725.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 135 348, беременные женщины - 9952, кормящие женщины - 23 997.
 
Второй дозой: подростки - 6211, беременные женщины - 779, кормящие женщины - 1872.

 

Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин

09.12.2021, 16:59 110323
Расширить экспресс-тестирование на COVID-19 предложил Бекшин
Фото: fbm.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций предложил расширить экспресс-тестирование на коронавирусы. По мнению Бекшина, это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизит физические затраты медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Бекшина, экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу позволяет своевременно выявить заболевание и снизить вероятность его тяжелого течения. Это скрининговый метод, который применяется во всем мире. Речь идет о быстрой диагностике, когда за 15 минут с высокой долей вероятности есть возможность диагностировать COVID-19.
 
 Это критически важно при коронавирусе, который у многих проходит скоротечно и резко вызывает ухудшение. Тестирование проводится по той же методике, что и ПЦР, но полученный биоматериал отправляется не в лабораторию, а помещается в специальный раствор.
 

Мы подготовили рекомендации по применению экспресс-тестов, основываясь на собственных исследованиях. С апреля по сентябрь на пике роста инфекции мы проанализировали 4319 образцов назофарингеальных мазков у больных и самообратившихся пациентов на базе 10 лабораторий, две из них в инфекционных клиниках Алматы", - сообщил руководитель ДСЭК.

 
В исследовании использовался комплексный подход. Применялся как традиционный ПЦР, так и экспресс-тесты десяти наименований различных мировых производителей, в том числе и казахстанского ECO Pharm KZ.
 
Подобные экспресс-тесты на определение антигена SARS-CoV-2 основаны на методе иммунохроматографии и предназначены для быстрого обнаружения антигена SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. Тесты позволяют быстро и точно исключить или подтвердить инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2, не имеют возрастных ограничений. 
 

Использование собственного штамма с известными характеристиками позволило провести валидацию, то есть подтверждение вирусной культуры с известной концентрацией возбудителя. Этот же вирус служил основой создания отечественной вакцины QazVac. В результате мы получили достоверные характеристики по воспроизводимости, специфичности и чувствительности экспресс-тестов различных производителей", - сообщил Бекшин.

 
Он также отметил, что экспресс-тесты обладают довольно высокой степенью чувствительности, их результаты по достоверности соответствуют международным требованиям. Кроме того, их специфичность на 1,5 % больше, чем у ПЦР. При этом экспресс-тесты разных производителей обладают различными показателями при их клинической валидации. Основная задача экспресс-тестов - максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания и прервать цепочку распространения вируса. 
 
Главный санитарный врач Алматы предложил предусмотреть новые меры по увеличению количества экспресс-тестирования на дому, в аптеках, поликлиниках, на скорой помощи для уязвимых групп населения, работников вахтовых предприятий, медицинского персонала, при пересечении государственной границы и. По его словам, применение экспресс-антиген тестов позволит качественно, а главное быстро проводить тестирование тысяч контактных с заболевшими гражданами.
 
 

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