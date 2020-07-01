В Казахстане дополнили клинический протокол диагностики и лечения COVID-19

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В клинический протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 внесены дополнения , передает Kazakhstan Today.

Как сообщила вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова, в 10 редакцию клинического протокола диагностики и лечения COVID-19 внесены существенные дополнения в лечении коронавирусной инфекции.

Особое внимание акцентировано на применение антибактериальной терапии при COVID-19, только по показаниям при присоединении бактериальной инфекции. Вирусное поражение легких при COVID-19 не является показанием для стартовой эмпирической антибактериальной терапии. Разработчиками протокола (это ведущие инфекционисты, пульмонологи и другие клинические специалисты РК) внесены предложения по применению противовирусных препаратов у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 на амбулаторном уровне до госпитализации в инфекционный стационар. Данное предложение было поддержано большинством голосов членами Объединённой комиссии по качеству МЗ РК в рамках клинических исследований. Для этого в протокол включены схемы лечения на амбулаторном этапе: гидроксихлорохин и лопинавир / ритонавир. Кроме того, теперь пациенты смогут получить на уровне стационара фавипиравир, препарат, широко используемый в лечении COVID-19 в Японии и России. При тяжелой пневмонии терапия дополнена препаратом дексаметазон. Принимая во внимание, что основное звено в патогенезе COVID-19 - это развитие микро- и макротромбозов, актуализированы схемы антикоагулянтной терапии", - отметила вице-министр.

Кроме того, по ее словам, уже принято решение о переводе пациентов на дальнейшее амбулаторное лечение (ранняя выписка) по согласованию с ПМСП при отсутствие повышенной температуры тела более 3 дней, регрессии респираторных симптомов, положительной динамике в легких на рентген / КТ и отсутствии прогрессирования маркеров воспаления и коагулопатии (лимфопения; тромбоцитопения; повышение: СРБ, Д-димера, прокальцитонина, фибриногена).

После выписки из стационара медицинское наблюдение реконвалесцентов, перенесших среднетяжелую, тяжелую форму заболевания продолжается в домашних условиях. Сроки наблюдения определяются индивидуально в зависимости от общего состояния реконвалесцента", - проинформировала Бюрабекова.





По ее информации, 10-я версия протокола будет опубликована на официальном интернет-ресурсе Министерства в ближайшее время.

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