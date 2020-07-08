В Казахстане дополнительно закупят аппараты ИВЛ

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют дополнительно приобрести аппараты искусственной вентиляции легких - ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

У нас есть порядка 3394 единиц стационарных аппаратов ИВЛ. Совместно с акиматами приняты меры по обновлению действующего парка стационарными аппаратами в количестве 1 658 единиц", - заявил Цой.

Глава ведомства пояснил, что на сегодня закупается 680 портативных аппаратов для оснащения скорой помощи и 978 дополнительных аппаратов.

Ввиду того, что идет рост заболеваемости, по негативному сценарию мы дополнительно прорабатываем вопрос, чтобы можно было приобрести от 3 до 4 тысяч аппаратов ИВЛ", - добавил Алексей Цой.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава рассказал о финансах, выделенных на борьбу с COVID-19.

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