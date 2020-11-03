В Казахстане еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 46;
город Алматы - 6;
Акмолинская область - 7;
Восточно-Казахстанская область - 7;
Карагандинская область - 21;
Кызылординская область - 3;
Павлодарская область - 24.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 514.
Напомним, по состоянию на 23.59 1 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 112 860 заболевших коронавирусом.
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