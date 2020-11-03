В Казахстане еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 46;

город Алматы - 6;

Акмолинская область - 7;

Восточно-Казахстанская область - 7;

Карагандинская область - 21;

Кызылординская область - 3;

Павлодарская область - 24.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106 514.





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