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В Казахстане еще 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

02.11.2020 7102
Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 46;
 
город Алматы - 6;
 
Акмолинская область - 7;
 
Восточно-Казахстанская область - 7;
 
Карагандинская область - 21;
 
Кызылординская область - 3;
 
Павлодарская область - 24.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 514.

Напомним, по состоянию на 23.59 1 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 112 860 заболевших коронавирусом.
 

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