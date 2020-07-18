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В Казахстане еще 1190 человек выздоровели от коронавируса

17.07.2020, 12:36 4861
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
По данным оперативного штаба межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом, в Нур-Султане выздоровели 98 человек, в Алматы - 144, в Шымкенте - 179. В других регионах:
 
Актюбинская область - 9;
 
Алматинская область - 202;
 
Атырауская область - 44;
 
Восточно-Казахстанская область - 105;
 
Жамбылская область - 18;
 
Западно-Казахстанская область - 79;
 
Карагандинская область - 92;
 
Костанайская область - 37;
 
Кызылординская область - 39;
 
Мангистауская область - 76;
 
Павлодарская область - 5;
 
Туркестанская область - 63.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 40 256 человек.
 

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