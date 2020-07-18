В Казахстане еще 1190 человек выздоровели от коронавируса

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 1190 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По данным оперативного штаба межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом, в Нур-Султане выздоровели 98 человек, в Алматы - 144, в Шымкенте - 179. В других регионах:

Актюбинская область - 9;

Алматинская область - 202;

Атырауская область - 44;

Восточно-Казахстанская область - 105;

Жамбылская область - 18;

Западно-Казахстанская область - 79;

Карагандинская область - 92;

Костанайская область - 37;

Кызылординская область - 39;

Мангистауская область - 76;

Павлодарская область - 5;

Туркестанская область - 63.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 40 256 человек.

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