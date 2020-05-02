В Казахстане еще 13 человек излечились от коронавируса

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - В республике от коронавируса излечились еще 13 человек, передает Kazakhstan Today.

По информации оперативного штаба Госкомиссии в Казахстане от COVID-19 излечились еще 13 человек: в Нур-Султане - 1, Шымкенте - 2, Акмолинской области - 5, Актюбинской области - 3, Карагандинской области - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане 879: в Нур-Султане - 239, Алматы - 117, Шымкенте - 36, Акмолинской области - 72, Актюбинской области - 13, Алматинской области - 14, Атырауской области - 64, Восточно-Казахстанской области - 7, Жамбылской области - 46, Западно-Казахстанской области - 9, Карагандинской области - 63, Костанайской области - 3, Кызылординской области - 118, Мангистауской области - 9, Павлодарской области - 5, Северо-Казахстанской области - 25, Туркестанской области - 39.

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