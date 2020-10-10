​В Казахстане еще 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 18
Акмолинская область - 29
Актюбинская область - 3
Атырауская область - 54
Карагандинская область - 6
Костанайская область - 5
Мангистауская область - 38
Павлодарская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане – 103 758.
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