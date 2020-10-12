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В Казахстане еще 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

09.10.2020 55
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Шымкент - 18
 
Акмолинская область - 29
 
Актюбинская область - 3
 
Атырауская область - 54
 
Карагандинская область - 6
 
Костанайская область - 5
 
Мангистауская область - 38
 
Павлодарская область - 1
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 758.
 

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