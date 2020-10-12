В Казахстане еще 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 154 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 18

Акмолинская область - 29

Актюбинская область - 3

Атырауская область - 54

Карагандинская область - 6

Костанайская область - 5

Мангистауская область - 38

Павлодарская область - 1

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 758.

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