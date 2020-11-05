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В Казахстане еще 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

04.11.2020 3754
Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 39;
 
Акмолинская область - 28;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 10;
 
Восточно-Казахстанская область - 60;
 
Жамбылская область - 4;
 
Карагандинская область - 13;
 
Костанайская область - 4;
 
Кызылординская область - 11;
 
Павлодарская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 893.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом.
 

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