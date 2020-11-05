В Казахстане еще 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 39;

Акмолинская область - 28;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 10;

Восточно-Казахстанская область - 60;

Жамбылская область - 4;

Карагандинская область - 13;

Костанайская область - 4;

Кызылординская область - 11;

Павлодарская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106 893.

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