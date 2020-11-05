В Казахстане еще 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 39;
Акмолинская область - 28;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 10;
Восточно-Казахстанская область - 60;
Жамбылская область - 4;
Карагандинская область - 13;
Костанайская область - 4;
Кызылординская область - 11;
Павлодарская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 893.
Напомним, по состоянию на 23.59 3 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 113 741 заболевший коронавирусом.
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