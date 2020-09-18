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В Казахстане еще 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

17.09.2020, 08:43 6859
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
  
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 9;
 
город Алматы - 30;
 
Акмолинская область - 29;
 
Восточно-Казахстанская область - 22;
 
Западно-Казахстанская область - 38;
 
Карагандинская область - 46;
 
Костанайская область - 3;
 
Павлодарская область - 7;
 
Туркестанская область - 4.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 455.

Напомним, по состоянию на 23.59 16 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 056 заболевших коронавирусом.
 

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