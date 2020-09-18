В Казахстане еще 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 9;
город Алматы - 30;
Акмолинская область - 29;
Восточно-Казахстанская область - 22;
Западно-Казахстанская область - 38;
Карагандинская область - 46;
Костанайская область - 3;
Павлодарская область - 7;
Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 101 455.
Напомним, по состоянию на 23.59 16 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 056 заболевших коронавирусом.
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