В Казахстане еще 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 188 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9;

город Алматы - 30;

Акмолинская область - 29;

Восточно-Казахстанская область - 22;

Западно-Казахстанская область - 38;

Карагандинская область - 46;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 7;

Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 101 455.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства