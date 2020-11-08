В Казахстане еще 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 42, Акмолинская область - 8, Актюбинская область - 1, Атырауская область - 31, Восточно-Казахстанская область - 56, Западно-Казахстанская область - 10, Карагандинская область - 7, Кызылординская область - 13, Павлодарская область - 18, Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 107 530.

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