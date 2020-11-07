В Казахстане еще 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 45;
город Алматы - 9;
Акмолинская область - 41;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 10;
Атырауская область - 15;
Восточно-Казахстанская область - 55;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 5;
Карагандинская область - 11;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 107 339.
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