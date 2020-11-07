В Казахстане еще 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 45;

город Алматы - 9;

Акмолинская область - 41;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 10;

Атырауская область - 15;

Восточно-Казахстанская область - 55;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 5;

Карагандинская область - 11;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 107 339.

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