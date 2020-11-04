В Казахстане еще 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 47;
город Алматы - 8;
Акмолинская область - 5;
Актюбинская область - 3;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 25;
Восточно-Казахстанская область - 49;
Жамбылская область - 4;
Западно-Казахстанская область - 7;
Карагандинская область - 20;
Костанайская область - 5;
Павлодарская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 716.
Напомним, по состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом.
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