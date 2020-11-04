В Казахстане еще 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 47;

город Алматы - 8;

Акмолинская область - 5;

Актюбинская область - 3;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 25;

Восточно-Казахстанская область - 49;

Жамбылская область - 4;

Западно-Казахстанская область - 7;

Карагандинская область - 20;

Костанайская область - 5;

Павлодарская область - 25.

Итого выздоровевших в Казахстане - 106 716.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства