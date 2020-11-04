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В Казахстане еще 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

03.11.2020 5698
Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 47;
 
город Алматы - 8;
 
Акмолинская область - 5;
 
Актюбинская область - 3;
 
Алматинская область - 4;
 
Атырауская область - 25;
 
Восточно-Казахстанская область - 49;
 
Жамбылская область - 4;
 
Западно-Казахстанская область - 7;
 
Карагандинская область - 20;
 
Костанайская область - 5;
 
Павлодарская область - 25.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 106 716.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом.
 

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