В Казахстане еще 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 46;
город Алматы - 10;
Акмолинская область - 41;
Актюбинская область - 5;
Алматинская область - 7;
Атырауская область - 17;
Восточно-Казахстанская область - 56;
Жамбылская область - 5;
Западно-Казахстанская область - 21;
Карагандинская область - 15;
Костанайская область - 7;
Кызылординская область - 10;
Павлодарская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 107 139.
Напомним, по состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом.
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