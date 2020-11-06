Система Orphus

В Казахстане еще 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

05.11.2020 6454
Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 46;
 
город Алматы - 10;
 
Акмолинская область - 41;
 
Актюбинская область - 5;
 
Алматинская область - 7;
 
Атырауская область - 17;
 
Восточно-Казахстанская область - 56;
 
Жамбылская область - 5;
 
Западно-Казахстанская область - 21;
 
Карагандинская область - 15;
 
Костанайская область - 7;
 
Кызылординская область - 10;
 
Павлодарская область - 6.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 107 139.

Напомним, по состоянию на 23.59 4 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 114 235 заболевших коронавирусом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая