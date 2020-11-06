В Казахстане еще 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 46;

город Алматы - 10;

Акмолинская область - 41;

Актюбинская область - 5;

Алматинская область - 7;

Атырауская область - 17;

Восточно-Казахстанская область - 56;

Жамбылская область - 5;

Западно-Казахстанская область - 21;

Карагандинская область - 15;

Костанайская область - 7;

Кызылординская область - 10;

Павлодарская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 107 139.





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