В Казахстане еще 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 62; Акмолинская область - 67; Актюбинская область - 15; Алматинская область - 8; Атырауская область - 4; Восточно-Казахстанская область - 78; Жамбылская область - 13; Западно-Казахстанская область - 2; Карагандинская область - 14; Костанайская область - 3; Кызылординская область - 11; Павлодарская область - 49.
Итого выздоровевших в Казахстане - 108 169.
Напомним, по состоянию на 23.59 9 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 117 336 заболевших коронавирусом.
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