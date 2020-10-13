В Казахстане еще 4 человека скончались от коронавируса и пневмонии

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 октября зарегистрировано 1768 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3022 человека, среди которых 72 - дети. В стационарах находится -2030 пациент, на амбулаторном уровне - 992. 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 11 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 34 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, и 23 человека выздоровели, сообщает портал coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 34 909, летальных случаев - 368, выздоровевших - 27 699 человек.

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