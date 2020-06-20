Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от КВИ: в городе Нур-Султане - мужчина 1988 года рождения, в Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения, в городе Алматы - мужчины 1962 и 1965 годов рождения, в Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения", - сообщает портал Coronavirus2020.kz .

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 105 летальных случаев:

Нур-Султан - 25;

Алматы - 17;

Шымкент - 12;

Акмолинская область - 7;

Актюбинская область - 1;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 1;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 10;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 13;

Туркестанская область - 5.

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