В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса

Зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от КВИ: в городе Нур-Султане - мужчина 1988 года рождения, в Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения, в городе Алматы - мужчины 1962 и 1965 годов рождения, в Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения", - сообщает портал Coronavirus2020.kz.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 105 летальных случаев:
Нур-Султан - 25;
Алматы - 17;
Шымкент - 12;
Акмолинская область - 7;
Актюбинская область - 1;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 1;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 10;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 13;
Туркестанская область - 5.
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