Система Orphus

В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса

19.06.2020, 08:32 6805
В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане еще 5 человек скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы 5 случаев с летальным исходом от КВИ: в городе Нур-Султане - мужчина 1988 года рождения, в Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения, в городе Алматы - мужчины 1962 и 1965 годов рождения, в Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения", - сообщает портал Coronavirus2020.kz

 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Итого по Казахстану 105 летальных случаев:
 
Нур-Султан - 25;
 
Алматы - 17;
 
Шымкент - 12;
 
Акмолинская область - 7;
 
Актюбинская область - 1;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 1;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 6;
 
Карагандинская область - 10;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 13;
 
Туркестанская область - 5.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая