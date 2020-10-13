В Казахстане еще 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 7;
Актюбинская область - 2;
Карагандинская область - 8;
Мангистауская область - 42;
Павлодарская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 104 041.
Напомним, по состоянию на 23.59 11 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 831 заболевших коронавирусом.
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