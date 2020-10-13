В Казахстане еще 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 61 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 7;

Актюбинская область - 2;

Карагандинская область - 8;

Мангистауская область - 42;

Павлодарская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 104 041.





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