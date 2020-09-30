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В Казахстане еще 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

29.09.2020 8074
Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 3;
 
город Алматы - 13;
 
город Шымкент - 43;
 
Актюбинская область - 5;
 
Атырауская область - 3;
 
Костанайская область - 1;
 
Павлодарская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 805.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 28 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 833 заболевших коронавирусом.

 

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