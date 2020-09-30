В Казахстане еще 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 69 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 3;

город Алматы - 13;

город Шымкент - 43;

Актюбинская область - 5;

Атырауская область - 3;

Костанайская область - 1;

Павлодарская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 805.





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