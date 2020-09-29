В Казахстане еще 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 41;

Актюбинская область - 29.

Итого выздоровевших в Казахстане - 102 736.





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