В Казахстане еще 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 41;
Актюбинская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 736.
Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом.
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