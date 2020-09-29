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В Казахстане еще 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

28.09.2020 11476
Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Шымкент - 41;
 
Актюбинская область - 29.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 102 736.

Напомним, по состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом.
 

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