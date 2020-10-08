В Казахстане еще 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
город Шымкент - 38;
Актюбинская область - 3;
Жамбылская область - 11;
Карагандинская область - 9;
Кызылординская область - 1;
Мангистауская область - 30;
Павлодарская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 465.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства