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В Казахстане еще 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

07.10.2020 6157
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 1;
 
город Шымкент - 38;
 
Актюбинская область - 3;
 
Жамбылская область - 11;
 
Карагандинская область - 9;
 
Кызылординская область - 1;
 
Мангистауская область - 30;
 
Павлодарская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 465.
 

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