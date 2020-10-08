В Казахстане еще 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

город Шымкент - 38;

Актюбинская область - 3;

Жамбылская область - 11;

Карагандинская область - 9;

Кызылординская область - 1;

Мангистауская область - 30;

Павлодарская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 465.

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