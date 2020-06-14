В Казахстане еще два человека скончались от коронавируса

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Скончались 2 пациента: в Павлодарской области - женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 70 летальных случаев:

Нур-Султан - 14;

Алматы - 10;

Шымкент - 10;

Акмолинская область - 4;

Атырауская область - 3;

Восточно-Казахстанская область - 1;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 7;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 10;

Туркестанская область - 3.

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