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В Казахстане еще два человека скончались от коронавируса

13.06.2020, 08:56 8263
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Скончались 2 пациента: в Павлодарской области - женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения.
 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Итого по Казахстану 70 летальных случаев:
 
Нур-Султан - 14;
 
Алматы - 10;
 
Шымкент - 10;
 
Акмолинская область - 4;
 
Атырауская область - 3;
 
Восточно-Казахстанская область - 1;
 
Жамбылская область - 1;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 7;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 10;
 
Туркестанская область - 3.
 

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