В Казахстане еще два человека скончались от коронавируса

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Скончались 2 пациента: в Павлодарской области - женщина 1956 года рождения, в Мангистауской области - мужчина 1966 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 70 летальных случаев:
Нур-Султан - 14;
Алматы - 10;
Шымкент - 10;
Акмолинская область - 4;
Атырауская область - 3;
Восточно-Казахстанская область - 1;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 7;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 10;
Туркестанская область - 3.
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