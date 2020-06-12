В Казахстане еще шесть человек скончались от коронавируса

В Нур-Султане от инфекции скончались мужчины 1973, 1961, 1952 и 1950 годов рождения.
В Западно-Казахстанской области умерла женщина 1941 года рождения.
В Карагандинской области от инфекции погиб мужчина 1953 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - сообщает coronavirus2020.kz.
Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались 67 человек.
Отметим, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 27 (1,1%);
город Алматы - 18 (0,6%);
город Шымкент - 30 (3,0%);
Актюбинская область - 17 (4,0%);
Карагандинская область - 52 (4,2%);
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);
Кызылординская область - 14 (3,0%);
Мангистауская область - 14 (4,1%);
Алматинская область - 13 (2,8%);
Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%);
Павлодарская область - 10 (3,5%);
Атырауская область - 5 (0,4%);
Жамбылская область - 5 (1,1%);
Туркестанская область - 5 (1,2%);
Акмолинская область - 2 (1,1%);
Костанайская область - 1 (0,5%).
Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 13 558 заболевших.
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