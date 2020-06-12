Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане еще шесть человек скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане от инфекции скончались мужчины 1973, 1961, 1952 и 1950 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области умерла женщина 1941 года рождения.

В Карагандинской области от инфекции погиб мужчина 1953 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - сообщает coronavirus2020.kz.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались 67 человек.

Отметим, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 27 (1,1%);

город Алматы - 18 (0,6%);

город Шымкент - 30 (3,0%);

Актюбинская область - 17 (4,0%);

Карагандинская область - 52 (4,2%);

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);

Кызылординская область - 14 (3,0%);

Мангистауская область - 14 (4,1%);

Алматинская область - 13 (2,8%);

Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%);

Павлодарская область - 10 (3,5%);

Атырауская область - 5 (0,4%);

Жамбылская область - 5 (1,1%);

Туркестанская область - 5 (1,2%);

Акмолинская область - 2 (1,1%);

Костанайская область - 1 (0,5%).

Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 13 558 заболевших.

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