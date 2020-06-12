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В Казахстане еще шесть человек скончались от коронавируса

11.06.2020, 09:04 7642
В Казахстане еще шесть человек скончались от коронавируса
Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане еще шесть человек скончались от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане от инфекции скончались мужчины 1973, 1961, 1952 и 1950 годов рождения. 
 
В Западно-Казахстанской области умерла женщина 1941 года рождения.
 
В Карагандинской области от инфекции погиб мужчина 1953 года рождения.
 

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - сообщает coronavirus2020.kz.

 
Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса скончались 67 человек.
 
Отметим, что за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 27 (1,1%);
 
город Алматы - 18 (0,6%);
 
город Шымкент - 30 (3,0%);
 
Актюбинская область - 17 (4,0%);
 
Карагандинская область - 52 (4,2%);
 
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);
 
Кызылординская область - 14 (3,0%);
 
Мангистауская область - 14 (4,1%);
 
Алматинская область - 13 (2,8%);
 
Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%);
 
Павлодарская область - 10 (3,5%);
 
Атырауская область - 5 (0,4%);
 
Жамбылская область - 5 (1,1%);
 
Туркестанская область - 5 (1,2%);
 
Акмолинская область - 2 (1,1%);
 
Костанайская область - 1 (0,5%).
 
Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 13 558 заболевших.
 

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