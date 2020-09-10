В Казахстане формируют неснижаемый двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане формируют неснижаемый двухмесячный запас лекарственных средств для лечения COVID-19, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Регионами с момента пандемии заявлена дополнительная потребность по 91 наименованию лекарств на сумму 14 млрд тенге. С 22 июля сформирован запас в инфекционных и провизорных центрах по всей стране. Единым дистрибьютором отгружено 91 наименование лекарств на сумму 11,4 млрд тенге, которые оперативно пополняются за счет закупленного дополнительного объема лекарственных средств и медицинских изделий", - сказал Цой.

Он сообщил, что формируется неснижаемый двухмесячный запас лекарственных средств.

Единым дистрибьютором закупается 44 наименования востребованных лекарств на сумму 8,2 млрд тенге для лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах. Данная мера позволит создать резерв по лекарствам для лечения КВИ для второй волны", - сказал глава Минздрава.





Министр проинформировал, что расширен перечень препаратов на амбулаторном уровне. "Введена нозология COVID-19, включающая 5 наименований лекарственных средств - жаропонижающие средства и антикоагулянты, которая охватит 1 млн человек до конца года. Данная мера позволит разгрузить инфекционные и провизорные центры, лечить легкие формы COVID-19 на амбулаторном уровне, снизить карманные расходы населения на закуп лекарственных средств и также снизить расходы государства на стационарное лечение", - отметил он.

В настоящее время мощность лабораторного тестирования доведена по стране до 40 тысяч тестов в сутки за счет увеличения количества лабораторий до 80. В настоящее время в 11 регионах привлечены 25 ветеринарных лабораторий, которые провели около 20 тысяч исследований. С целью подготовки к очередной волне дополнительно планируется увеличить мощность лабораторий до 63 тысяч в сутки до конца текущего года", - заключил Цой.

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