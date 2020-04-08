Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 697, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 23.40 7 апреля, зарегистрированы еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кызылординской области.

11 случаев зарегистрировано в Шиелийском районе. 1 случай выявлен в Аральском районе. Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 07.04.2020 года в регионе выявлено 66 человек с инфекцией COVID-19: в городе Кызылорде - 9 случаев, в Жанакорганском районе - 16, Кармакшинском районе - 4 случая, в Шиели - 35 случаев, в Сырдарьинском районе - 1 случай, Аральском районе - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждено 697 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султане - 222 случая, городе Алматы - 119 случаев, в Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области - 42 случая, Атырауской области - 32 случая, Жамбылской области - 45 случаев, в городе Шымкенте - 20 случаев, в Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 66 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 3 случая.

Отмечается, что один человек выздоровел от КВИ в городе Нур-Султане. Итого выздоровевших в Казахстане - 51 человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . На сегодняшний день в мире насчитывается более 79 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,3 млн.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства