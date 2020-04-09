Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане количество заболевших коронавирусом увеличилось до 718, сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, по состоянию на 21.15 8 апреля, зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.

Зарегистрированы еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 4 случая, городе Нур-Султане - 1 случай, Туркестанской области - 1 случай, городе Шымкенте - 3 случая", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в стране подтверждено 718 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 223 случая, Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 55 случаев, Акмолинской области - 43 случая, Атырауской области - 36 случаев, Жамбылской области - 45 случаев, Шымкенте - 23 случая, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 6 случаев, Кызылординской области - 76 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 34 случая, Костанайской области - 3 случая.

1 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Зараженный госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования диагноз COVID-19 подтверждён. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Лечение проводится в соответствии с утвержденным протоколом. Выявленные лица, контактировавшие с больным, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проводятся дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 апреля 2020 года по области зарегистрировано 33 случая COVID-19: в Жетысайском районе - 14 случаев, Ордабасинском районе - 2, Сайрамском районе - 2 случая, Махтааральском районе - 4 случая, Сарыагашском районе - 1 случай, Кентау - 5 случай, Арыси - 6 случай.

Еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Кызылординской области: 3 случая - в Шиелийском районе, 1 случай в Аральском районе.

Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 8 апреля в регионе выявлено 76 человека с инфекцией COVID-19: в Кызылорде - 9 случаев, Жанакорганском районе - 16, Кармакшинском районе - 4 случая, Шиели - 38 случая, Сырдарьинском районе - 7 случаев, Аральском районе - 2 случая.

Таким образом, по последним данным, в стране подтверждено 718 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 54 выздоровело, семеро скончались.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 83 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,4 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства