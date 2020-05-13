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В Казахстане коронавирус выявлен еще у 35 человек

12.05.2020, 12:42 50518
Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане коронавирус выявлен еще у 35 человек, передает Kazakhstan Today.
 
По состоянию на 12.25 12 мая зарегистрированы еще 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в городе Шымкенте - 6, городе Алматы - 26, Жамбылская область - 7, сообщает coronavirus2020.kz.
 
Всего на данный час в РК зарегистрировано 5279 случаев COVID-19, 2108 человек выздоровели, 32 заразившихся скончались.
 
В Нур-Султане - 1103 заболевших, в Алматы - 1622, Шымкенте - 245, Акмолинской области - 110, Актюбинской области - 176, Алматинской области - 183, Атырауской области - 340, Восточно-Казахстанской области - 51, Жамбылской области - 192, Западно-Казахстанской области - 255, в Карагандинской области - 197, Костанайской области - 68, Кызылординской области - 231, Мангистауской области - 130, Павлодарской области - 154, Северо-Казахстанской области - 36, Туркестанской области - 186.
 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 4,260 млн человек. Выздоровели более 1,530 млн человек, погибли более 287 тыс. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, продлившийся с 16 марта до 11 мая. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно
 

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