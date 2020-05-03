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В Казахстане коронавирус выявлен у 3785 человек

02.05.2020, 14:53 7156
Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на данный час коронавирусная инфекция подтверждена у 3785 человек, передает Kazakhstan Today.
 
С вечера 1 мая по состоянию на 13.45 сегодня в РК зарегистрировано 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрированных случаев в Казахстане - 3785, из них в:
 
Нур-Султане - 679,
 
Алматы - 1240,
 
Шымкенте - 206,
 
Акмолинской области - 100,
 
Актюбинской области - 147,
 
Алматинской области - 144,
 
Атырауской области - 161,
 
Восточно-Казахстанской области - 23,
 
Жамбылской области - 143,
 
Западно-Казахстанской области - 163,
 
Карагандинской области - 153,
 
Костанайской области - 50,
 
Кызылординской области - 209,
 
Мангистауской области - 62,
 
Павлодарской области - 146,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 129.
 
Напомним, что накануне ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом.
 

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