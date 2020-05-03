В Казахстане коронавирус выявлен у 3785 человек

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане на данный час коронавирусная инфекция подтверждена у 3785 человек, передает Kazakhstan Today.

С вечера 1 мая по состоянию на 13.45 сегодня в РК зарегистрировано 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрированных случаев в Казахстане - 3785, из них в:

Нур-Султане - 679,

Алматы - 1240,

Шымкенте - 206,

Акмолинской области - 100,

Актюбинской области - 147,

Алматинской области - 144,

Атырауской области - 161,

Восточно-Казахстанской области - 23,

Жамбылской области - 143,

Западно-Казахстанской области - 163,

Карагандинской области - 153,

Костанайской области - 50,

Кызылординской области - 209,

Мангистауской области - 62,

Павлодарской области - 146,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 129.

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