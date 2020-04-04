В Казахстане коронавирусом заболели 28 медработников

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По информации министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, 28 медработников в Казахстане больны коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Министр уточнил, что 28 медработников заразились коронавирусной инфекцией во время работы в условиях карантинных объектов, но есть и те, кто заразился от своих родственников либо так же на рабочем месте, но при этом их деятельность не была связана с борьбой против коронавируса.

Из числа медиков, работавших в условиях карантинных объектов, 28 человек заразились коронавирусом. По каждому мы проводим эпидемиологическое расследование. Будет выяснены причины, с чем это связано. Работа в инфекционных, провизорных стационарах и в карантинных объектах связана с высоким риском", - сказал Биртанов.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова все казахстанские медработники получат необходимые надбавки в соответствии с поручением главы государства.

Все решения будут приниматься комиссионно на уровне областей с участием общественности, профсоюзов. Кроме того, у регионов будет возможность включать в эти списки категории тех людей, которые были привлечены по решению акиматов. В настоящее время идет перерасчет Республиканского бюджета. К 5 апреля эта работа будет завершена", - заверил Биртанов.

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