В Казахстане медработников предложили приравнять к спасателям

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed" Алиакбар Матишев в ходе брифинга в СЦК предложил придать медработникам статус спасателей, передает Kazakhstan Today.

Матишев аргументировал свое предложение тем, что при наличии статуса спасателей на время пандемии медработники смогут получать все меры социальной поддержки в соответствии с законом Казахстана о гражданской обороне.

Отвечая на вопрос о том, как относятся представители профсоюзов к надбавкам и не должны ли они предоставляться всем медработникам, Алиакбар Матишев заявил:





Эта доплата должна касаться всех сотрудников - от врачей и медсестер, до охранников и водителей скорой помощи, которые сегодня заняты в стационарах в борьбе с коронавирусом. Кроме того, те медработники, которые переболели коронавирусом и пневмонией, должны иметь доступ к санаторно-курортному восстановлению и реабилитации".

Также было предложено открыть детские сады для детей медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Матишев напомнил, что зачастую в семьях оба родителя работают в сфере медицины. В этом случае дети остаются одни, и необходимо решить вопрос о том, куда их определять, кроме родственников или знакомых.

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