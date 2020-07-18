Система Orphus

В Казахстане медработников предложили приравнять к спасателям

17.07.2020, 14:09 30538
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Председатель отраслевого профсоюза работников медицины и смежных с ней отраслей "QazMed" Алиакбар Матишев в ходе брифинга в СЦК предложил придать медработникам статус спасателей, передает Kazakhstan Today.
 
Матишев аргументировал свое предложение тем, что при наличии статуса спасателей на время пандемии медработники смогут получать все меры социальной поддержки в соответствии с законом Казахстана о гражданской обороне.
 
Отвечая на вопрос о том, как относятся представители профсоюзов к надбавкам и не должны ли они предоставляться всем медработникам, Алиакбар Матишев заявил:

Эта доплата должна касаться всех сотрудников - от врачей и медсестер, до охранников и водителей скорой помощи, которые сегодня заняты в стационарах в борьбе с коронавирусом. Кроме того, те медработники, которые переболели коронавирусом и пневмонией, должны иметь доступ к санаторно-курортному восстановлению и реабилитации".

 
Также было предложено открыть детские сады для детей медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Матишев напомнил, что зачастую в семьях оба родителя работают в сфере медицины. В этом случае дети остаются одни, и необходимо решить вопрос о том, куда их определять, кроме родственников или знакомых.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая