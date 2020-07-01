Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане могут появиться Corona-Taxi, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что количество вызовов скорой помощи по стране в среднем увеличилось в 1,8 раза, а в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы - в 2-2,5 раза.

Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства, также отрабатывается опыт зарубежных стран по вводу Corona-Taxi с привлечением сил автопарков, автотранспорта немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение Межведомственной комиссии и, надеюсь, будут поддержаны", - сказал глава Минздрава.

По его словам, в сложившихся условиях наиболее верным и безопасным для пациентов решением является оказание медицинской помощи на дому.

Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится в формат дистанционной работы, на уровне участков планируется создать порядка 3 тысяч мобильных бригад. Они будут обеспечивать выезд медицинских работников к пациентам на дом, забор тестов на COVID-19, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить мониторинг состояния пациента", - сказал Цой.





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